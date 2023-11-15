



Финансирование террора: администрация Байдена выделит Ирану $10 млрд

Белый Дом продлил на четыре месяца отмену санкций, позволяющих Ираку продолжать закупать электроэнергию у Ирана. Ирану также будет предоставлен ограниченный доступ к выручке для покупки гуманитарных товаров.



Госсекретарь Энтони Блинкен подписал продление срока на 120 дней, и во вторник оно было передано Конгрессу. Сообщает AP.



Продление срока действия такого соглашения поддержит Иран в то время, когда на режим аятолл со всех сторон оказывается давление для прекращения поддержки террористических группировок типа ХАМАС, которые в буквальном смысле взрывают Ближний Восток.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



На данный на целевых счетах в Ираке хранится около $10 млрд иракских платежей за иранскую электроэнергию. Это распоряжение позволит Багдаду поддерживать импорт энергоносителей, не опасаясь санкций США за нарушение санкций в отношении Ирана.

