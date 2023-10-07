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Евреев в США призвали к бдительности на фоне ситуации в Израиле
07.10.2023 18:50 Алина Груднева

Евреев в США призвали к бдительности на фоне ситуации в Израиле

Евреев, проживающих в США, призвали соблюдать бдительность на фоне атак террористов в Израиле и возможных нападений в Америке.

Утверждается, что в настоящее время непосредственной угрозы американским евреям нет.

"Рекомендуется еврейским учреждениям проверять и обеспечивать соблюдение протоколов безопасности, а также поддерживать координацию с правоохранительными органами", — сказано в сообщении.

В городе Рамапо, штат Нью-Йорк, где проживает много евреев, усилено патрулирование на улице.

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