Эминем запретил кандидату в президенты США петь его песни

Известный рэпер Эминем запретил кандидату в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами использовать свою музыку во время предвыборных выступлений, пишет издание The New York Times.



Артист и его звукозаписывающая компания выдвинули запрет спустя несколько недель после того, как Рамасвами исполнил песню Lose Yourself на ярмарке штата Айова.



По словам пресс-секретаря избирательной кампании, 38-летний политический новичок сказал губернатору штата Айова Киму Рейнольдсу, что его любимая песня - Lose Yourself. Когда звукооператор включил трек, Вивек Рамасвами взял микрофон и начал подпевать.



Поскольку Эминем не является поклонником политики бывшего президента США Дональда Трампа и Республиканской партии, от которой выступает Вивек, лицензионное подразделение звукозаписывающей компании артиста проинформировало партию, что будет рассматривать любое исполнение песен Эминема, как нарушение лицензионных правил и оставит за собой все правовые методы защиты.



Выборы президента США пройдут 5 ноября 2023 года.