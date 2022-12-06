



"Для Трампа все кончено"

Бывший член законодательного собрания штата Нью-Йорк и активист ортодоксальной еврейской общины в США Дов Хайкинд раскритиковал Дональда Трампа за его встречу с рэпером-антисемитом Канье Уэстом и отрицателем Холокоста, адептом концепции превосходства белой расы Ником Фуэнтесом.

Он сказал в интервью The Jerusalem Post, что никогда больше не сможет поддерживать бывшего президента США после этого.

"Трамп дисквалифицировал себя. Для него все кончено. Этот инцидент выходит за рамки возможного. Этого вообще не должно было случиться, но после того, как это произошло, Дональд Трамп должен был извиниться", - считает Хайкинд.

По его словам, после того, как разразился скандал, Трамп должен был хоть что-то сказать.

"Он сказал, что не знал, что наслаждался ужином за одним столом с отрицателем Холокоста. Я не знаю, верю ли я в это, но давайте предположим, что это правда. На следующий день он понял, но почему ничего не сказал? Трамп сказал, что ему нравится Канье независимо от того, что он говорит, потому что "он говорит обо мне хорошие вещи". Это жалко", - возмутился он.