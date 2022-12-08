



Бренд Канье Уэста задолжал Калифорнии 600 000 долларов налогов

Модный бренд Yeezy Apparel, принадлежащий рэперу Канье Уэсту, должен Калифорнии не менее 600 000 долларов в виде неуплаченных налогов.



Как сообщает Huff Post, это известие усугубляет и без того растущие финансовые проблемы рэпера, поскольку он теряет деловые сделки из-за недавних антисемитских комментариев.



Согласно правительственным документам, компания Yeezy Apparel получала от штата несколько уведомлений об удержании налогов с середины 2021 года. Налоговое удержание - судебный иск в отношении активов физического или юридического лица - подается, когда налогоплательщик не отвечает на письма налоговых органов, не платит в полном объеме или не устанавливает план платежей.



"Множественные налоговые удержания в Калифорнии на общую сумму до 600 000 долларов, безусловно, являются признаком либо крайней некомпетентности, либо серьезных проблем с наличностью", - заявил профессор права Эдвард МакКаффери в комментарии для NBC News.