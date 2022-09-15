



Богатейшие американцы потеряли $93 млрд после падения акций вызванного инфляцией

Во вторник состояние богатейших американских миллиардеров резко упало на $93 млрд, что стало девятым по величине дневным убытком за всю историю, поскольку более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США подкосили рынки.



Состояние Джеффа Безоса сократилось на $9,8 млрд, что является самым большим падением среди миллиардеров.



Состояние Илона Маска снизилось на $8,4 млрд.



Состояние Марка Цукерберга, Ларри Пейджа, Сергея Брина и Стива Балмера уменьшилось более чем на $4 млрд, а Уоррен Баффет и Билл Гейтс потеряли $3,4 млрд и $2,8 млрд соответственно.



Индекс S&P 500 упал на 4,4%, что является наибольшим однодневным падением с июня 2020 года, а индекс Nasdaq 100 упал на 5,5%, что является максимальным с момента падения более чем на 12% в марте 2020 года.



В целом, состояние 500 богатейших людей мира сократилось примерно на $1,2 трлн с начала года.