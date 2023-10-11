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Блинкен отправится в Израиль из-за резни, устроенной ХАМАСом
11.10.2023 01:22 Алина Груднева

Блинкен отправится в Израиль из-за резни, устроенной ХАМАСом

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Израиль в четверг, 11 октября.

Информацию об этом подтвердил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Глава Госдепа встретится с официальными лицами Израиля и обсудит последние события в стране. 

"Иран знал о планах ХАМАСа", - сказал Миллер.

Ранее президент США Джо Байден в эмоциональном выступлении в поддержку Еврейского Государства сказал, что по меньшей мере 14 американцев были убиты террористами ХАМАСа.

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