



Блинкен отправится в Израиль из-за резни, устроенной ХАМАСом

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Израиль в четверг, 11 октября.



Информацию об этом подтвердил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.



Глава Госдепа встретится с официальными лицами Израиля и обсудит последние события в стране.



"Иран знал о планах ХАМАСа", - сказал Миллер.



Ранее президент США Джо Байден в эмоциональном выступлении в поддержку Еврейского Государства сказал, что по меньшей мере 14 американцев были убиты террористами ХАМАСа.