



Белый Дом "очень обеспокоен" насилием в Иудее и Самарии

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф заявила, что администрация Байдена работает над тем, чтобы обеспечить дальнейшее сотрудничество в области безопасности между Израилем и ПА в условиях продолжающегося всплеска насилия в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает Times of Israel.



Барбара Лиф отметила, что США "очень обеспокоены" ухудшением ситуации с безопасностью. Именно это стало главным в ее повестке дня во время встреч с израильскими и палестинскими официальными лицами.



По словам помощницы госсекретаря США, координация действий Израиля и ПА в области безопасности может помочь обуздать насилие, а экономические улучшения для палестинцев также имеют решающее значение.



Барбара Лиф отметила, что США работают над продвижением таких шагов.