



Белый Дом о новых перехваченных неопознанных летающих объектах

Перехваченные над Аляской и Канадой неопознанные летающие объекты по характеристикам не похожи на китайский дирижабль, сбитый две у побережья Южной Каролины.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого Дома 12 февраля.



"Эти объекты не похожи на китайский воздушный шар и намного меньше его. Мы не дадим им окончательного определения, пока не сможем идентифицировать", - сказал представитель Белого Дома.



Между тем, в воскресенье у берегов китайской провинции Шаньдун тоже заметили неопознанный летающий объект. По данным Global Times, его могли сбить.