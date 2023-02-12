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Белый Дом о новых перехваченных неопознанных летающих объектах
12.02.2023 20:08 Алина Груднева

Белый Дом о новых перехваченных неопознанных летающих объектах

Перехваченные над Аляской и Канадой неопознанные летающие объекты по характеристикам не похожи на китайский дирижабль, сбитый две  у побережья Южной Каролины.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого Дома 12 февраля.

"Эти объекты не похожи на китайский воздушный шар и намного меньше его. Мы не дадим им окончательного определения, пока не сможем идентифицировать", - сказал представитель Белого Дома.

Между тем, в воскресенье у берегов китайской провинции Шаньдун тоже заметили неопознанный летающий объект. По данным Global Times, его могли сбить.

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