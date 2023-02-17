Байдена признали годным
Президент США в преддверии объявления своей предвыборной кампании прошел комплексное медицинское обследование.
По итогам процедур врач Белого Дома сообщил, что Джо Байден является полностью годным к исполнению своих обязанностей.
"Президент США Джо Байден остается годным к службе", - сказал врач.
По данным американских СМИ, в ходе осмотра на груди президента было удалено новообразование. Также при обследовании было установлено, что он не страдает симптомами затяжного коронавируса после заражения в прошлом году.
Это медобследование имеет особое значение в преддверии ожидаемого участия Байдена в президентских выборах 2024 года.