



Байдена признали годным

Президент США в преддверии объявления своей предвыборной кампании прошел комплексное медицинское обследование.



По итогам процедур врач Белого Дома сообщил, что Джо Байден является полностью годным к исполнению своих обязанностей.



"Президент США Джо Байден остается годным к службе", - сказал врач.



По данным американских СМИ, в ходе осмотра на груди президента было удалено новообразование. Также при обследовании было установлено, что он не страдает симптомами затяжного коронавируса после заражения в прошлом году.



Это медобследование имеет особое значение в преддверии ожидаемого участия Байдена в президентских выборах 2024 года.



