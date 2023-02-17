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Байдена признали годным
17.02.2023 07:20 Алина Груднева

Байдена признали годным

Президент США в преддверии объявления своей предвыборной кампании прошел комплексное медицинское обследование.

По итогам процедур врач Белого Дома сообщил, что Джо Байден является полностью годным к исполнению своих обязанностей.

"Президент США Джо Байден остается годным к службе", - сказал врач.

По данным американских СМИ, в ходе осмотра на груди президента было удалено новообразование. Также при обследовании было установлено, что он не страдает симптомами затяжного коронавируса после заражения в прошлом году. 

Это медобследование имеет особое значение в преддверии ожидаемого участия Байдена в президентских выборах 2024 года.

 

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