



Байден стал первым президентом, который присоединился к бастующим рабочим

Решение президента США Джо Байдена встать рядом с пикетами United Auto Workers 26 сентября, в 12-й день их забастовки против крупных автопроизводителей, подчеркивает поддержку профсоюзов, которая не имеет аналогов в президентской истории.



Байден прибудет за день до того, как Дональд Трамп, отправится в Детройт, чтобы провести собственное мероприятие в попытке привлечь работников автомобильной промышленности, хотя лидеры профсоюзов заявляют, что “он вам не союзник”.



Законодатели часто участвуют в забастовках, чтобы продемонстрировать солидарность с профсоюзами, и сам Байден присоединялся к пикетам вместе с работниками казино в Лас-Вегасе и работниками автомобильной промышленности в Канзас-Сити, будучи кандидатом на пост президента в 2020 году.



“Это абсолютно беспрецедентно. Ни один президент никогда раньше не выходил на пикет”, – считает Эрик Лумис, профессор Университета Род-Айленда и эксперт по истории труда США. “Президенты исторически избегали прямого участия в забастовках. Они видели себя скорее посредниками. Они не считали своим правом напрямую вмешиваться в забастовку или профсоюзные действия”.



