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Байден рассматривает просьбу о закрытии дела против Ассанжа
10.04.2024 20:45 Алина Груднева

Байден рассматривает просьбу о закрытии дела против Ассанжа

Президент США Джо Байден рассматривает просьбу Австралии о закрытии дела в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом он сообщил журналистам 10 апреля.

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"Мы рассматриваем этот вопрос", - подтвердил Байден.

Таким образом он прокомментировал просьбу австралийского премьера Энтони Альбанезе о прекращении судебного преследования Ассанжа.

Он поддержал предложение депутатов, призывающее вернуть основателя WikiLeaks на родину. 

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