Байден рассматривает просьбу о закрытии дела против Ассанжа
Президент США Джо Байден рассматривает просьбу Австралии о закрытии дела в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Об этом он сообщил журналистам 10 апреля.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Мы рассматриваем этот вопрос", - подтвердил Байден.
Таким образом он прокомментировал просьбу австралийского премьера Энтони Альбанезе о прекращении судебного преследования Ассанжа.
Он поддержал предложение депутатов, призывающее вернуть основателя WikiLeaks на родину.