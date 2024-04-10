



Байден рассматривает просьбу о закрытии дела против Ассанжа

Президент США Джо Байден рассматривает просьбу Австралии о закрытии дела в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.



Об этом он сообщил журналистам 10 апреля.



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"Мы рассматриваем этот вопрос", - подтвердил Байден.



Таким образом он прокомментировал просьбу австралийского премьера Энтони Альбанезе о прекращении судебного преследования Ассанжа.



Он поддержал предложение депутатов, призывающее вернуть основателя WikiLeaks на родину.