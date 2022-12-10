



Байден объявит о поддержке вступления Африканского союза в G20

Президент США Джо Байден на следующей неделе объявит о поддержке США принятия Африканского союза в группу G20 крупнейших экономик мира в качестве постоянного члена, сообщил в пятницу представитель Белого дома.



Байден сделает это заявление во время саммита лидеров США и Африки в Вашингтоне на следующей неделе, сказал советник Белого дома Джадд Девермонт.



"Нам нужно больше африканских голосов в международных дискуссиях, касающихся глобальной экономики, демократии и управления, изменения климата, здравоохранения и безопасности", — сказал Девермонт.



Девермонт сказал, что этот шаг основан на стратегии Вашингтона в отношении Африки к югу от Сахары и был сделан после запросов председателя Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла и президента Южной Африки Сирила Рамафосы.



Южная Африка является единственным членом G20 из Африки, а в АС входят 55 государств-членов.



В августе Соединенные Штаты выпустили новый стратегический документ для стран Африки к югу от Сахары, подчеркнув важность региона, угрозы, исходящие от Китая и России, и пообещав расширить сотрудничество в области обороны с африканскими странами-единомышленниками.



В ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтону придется действовать по-другому, чтобы помочь Африке с ее потребностями в инфраструктуре, и что пришло время перестать относиться к континенту как к субъекту геополитики, а скорее как к самостоятельному крупному игроку.

