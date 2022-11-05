



Байден: "Маск купил платформу, распространяющую ложь"

Президент США Джо Байден жестко отреагировал на покупку Twitter бизнесменом Илоном Маском.



По словам Байдена, миллиардер приобрел платформу, которая "распространяет ложь по всему миру". Об этом сообщает CNN.



"Илон Маск идет и покупает инструмент, который распространяет ложь по всему миру", - заявил американский президент.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам, что Байден "откровенно заявил о важности того, чтобы платформы социальных сетей продолжали предпринимать шаги по сокращению разжигания ненависти и дезинформации".



"Это убеждение распространяется на Twitter, оно распространяется на Facebook и любые другие платформы социальных сетей, где пользователи могут распространять дезинформацию", - подчеркнула она.