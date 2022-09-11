



Байден: для меня величайший урок 11 сентября — это единство

Президент США Джо Байден выступил на панихиде в память жертв терактов 11 сентября 2001 года.



Согласно сообщению в Here News, Байден сказал на церемонии, состоявшейся в Пентагоне, что "несмотря на все, что изменилось за последний 21 год, наша решимость не изменилась. Для меня величайший урок 11 сентября — это единство. В момент великого единства мы победили самые темные побуждения причинить вред мусульманам-американцам".



Утром того дня четыре группы террористов общим количеством 19 человек захватили четыре рейсовых пассажирских самолёта. Каждая группа имела как минимум одного члена, прошедшего начальную лётную подготовку. Захватчики направили два лайнера в башни-близнецы ВТЦ, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке.



Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную). В результате этого обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений.



Третий самолёт (рейс 77 American Airlines) был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines) попытались перехватить управление самолётом у террористов, самолёт упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания.



Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.