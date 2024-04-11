



Американские законодатели представили законопроект о борьбе с антисемитизмом

Эксперты называют "историческим" двухпартийный закон о противодействии антисемитизму, представленный в связи с 337-процентным ростом антисемитских инцидентов после 7 октября.



Двухпартийная группа американских законодателей представила в среду закон, направленный на борьбу с растущим антисемитизмом в США.



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Закон о противодействии антисемитизму был представлен сенаторами США Джеки Розен и Джеймсом Лэнкфордом, а также представителями Кэти Мэннинг, Крисом Смитом, Брайаном Фицпатриком и Рэнди Вебером.



Законопроект потребует от президента назначить федерального координатора для контроля за усилиями по борьбе с внутренним антисемитизмом и создать межведомственную целевую группу для обеспечения сотрудничества между правительственными учреждениями по этому вопросу.



Он также официально объявит май месяцем американского еврейского наследия.



Сенатор Розен заявил: "За последние несколько лет антисемитизм в Соединенных Штатах резко возрос, а в месяцы, прошедшие после ужасной террористической атаки на Израиль 7 октября, и вовсе подскочил. Бесчисленное множество тревожных историй о том, как еврейские семьи подвергаются нападениям на улицах, еврейские предприятия и места поклонения подвергаются вандализму и осквернению, а еврейские студенты подвергаются угрозам в колледжах и университетах. Мой двухпартийный законопроект впервые в истории учредит должность Национального координатора по борьбе с антисемитизмом и предпримет другие крайне необходимые шаги в рамках федерального правительства для борьбы с антиеврейской ненавистью, фанатизмом и насилием в Соединенных Штатах".



Сенатор Лэнкфорд добавил: "В Америке мы имеем право иметь свою веру и жить по ней. Ни один американец не должен жить в страхе, что на него нападут только из-за его религиозных взглядов. Поскольку число актов антисемитизма продолжает расти, еврейские общины по всем США заслуживают принятия мер по защите этой основной свободы. Этот законопроект будет направлен на борьбу с антисемитизмом путем создания функций прозрачного надзора, борьбы с отрицанием и искажением Холокоста, противодействия дискриминации в студенческих городках и объявления мая месяцем еврейского наследия Америки. Наши еврейские друзья и соседи не должны жить в страхе из-за своей веры и наследия, и этот законопроект подтверждает право свободно исповедовать свою веру".

