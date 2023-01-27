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Американку обвинили в гибели двух малолетних детей
27.01.2023 02:30 Ольга Белозерова

Американку обвинили в гибели двух малолетних детей

Женщине из Массачусетса предъявлены обвинения в гибели двух ее малолетних детей и ранении еще одного ребенка. 

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его жена пыталась покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна в их доме в 30 милях к югу от Бостона. Спасатели прибыли на место происшествия и увидели женщину, которую увезли в больницу, сообщает ABC News.

Сотрудники спасательных служб обнаружили в доме троих маленьких детей, которые были "без сознания с явными признаками серьезных травм". 

Пятилетняя девочка по имени Кора Клэнси и трехлетний мальчик по имени Доусон Клэнси были доставлены в больницу, где врачи констатировали их смерть.  7-месячный мальчик, имя которого не называется, был доставлен в бостонскую больницу для лечения.

"По предварительным данным, детей задушили", - заявили в полиции. 

Расследование продолжается.

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