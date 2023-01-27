



Американку обвинили в гибели двух малолетних детей

Женщине из Массачусетса предъявлены обвинения в гибели двух ее малолетних детей и ранении еще одного ребенка.



Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его жена пыталась покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна в их доме в 30 милях к югу от Бостона. Спасатели прибыли на место происшествия и увидели женщину, которую увезли в больницу, сообщает ABC News.



Сотрудники спасательных служб обнаружили в доме троих маленьких детей, которые были "без сознания с явными признаками серьезных травм".



Пятилетняя девочка по имени Кора Клэнси и трехлетний мальчик по имени Доусон Клэнси были доставлены в больницу, где врачи констатировали их смерть. 7-месячный мальчик, имя которого не называется, был доставлен в бостонскую больницу для лечения.



"По предварительным данным, детей задушили", - заявили в полиции.



Расследование продолжается.