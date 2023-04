Аквариум Флориды выпустит косатку после более чем 50 лет содержания в неволе

Аквариум Флориды достиг соглашения с защитниками животных, чтобы освободить Лолиту, касатку весом 2268 кг, содержащуюся в неволе более полувека, сообщили официальные лица в четверг.



Океанариум Майами заявил, что достиг "обязывающего соглашения" с некоммерческой организацией "Друзья Лолиты" о возвращении кита, который недавно перестал выступать в развлекательных шоу для посетителей океанариума, в океанскую среду обитания на северо-западе Тихого океана в течение двух лет.



Лолита, 57-летняя косатка, пойманная в 1970 году в бухте недалеко от Сиэтла, также известна как Токи, имя, которое является сокращением от индейского имени кита Tokitae, сообщает Miami Herald. Согласно газете, план по возвращению Лолиты в ее естественную среду обитания требует федерального одобрения.



Как заявила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, процесс возвращения Лолиты в ее "родные воды" готовился годами, начиная с передачи права собственности на аквариум The Dolphin Co. Позже компания стала партнером некоммерческой организации для оказания медицинской помощи киту.



Лолита, которая когда-то была главной достопримечательностью Seaquarium, ушла из шоу в марте 2022 года после того, как руководство сменило владельца.



"Найти лучшее будущее для Лолиты — одна из причин, побудивших нас приобрести Океанариум в Майами", — заявил исполнительный директор Dolphin Co Эдуардо Альбор.



Стремление освободить Лолиту набрало обороты после того, как в 2013 году в документальном фильме "Черная рыба" рассказывается о заточении косаток.



Защитники прав животных в течение многих лет безуспешно боролись в суде, чтобы добиться свободы Лолиты после того, как Национальное управление океанических и атмосферных исследований добавило косаток в список исчезающих видов в 2015 году.



Косатки — очень социальные млекопитающие, у которых нет естественных хищников, и они могут жить до 80 лет.