



Аккумуляторный завод в Калифорнии станет одним из крупнейших в мире

Крупный аккумуляторный завод вблизи Лос-Анджелеса станет одним из крупнейших в мире, когда будет запущен в конце этого года, обещая поддержать энергосистему Калифорнии во время пикового летнего сезона и помочь штату достичь амбициозных климатических целей.



Nova Power Bank стоимостью в миллиард долларов, построенный компанией Calpine на месте вышедшей из строя газовой электростанции, сможет обеспечивать энергией около 680 000 домов в течение четырех часов. Это может способствовать развитию возобновляемых источников энергии в Калифорнии, которые обеспечивают более трети потребностей штата в электроэнергии.



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По данным Управления энергетической информации США, 680-мегаваттный банк литий-ионных аккумуляторов является большим даже для Калифорнии, на которую приходится около 55% всех мощностей по хранению электроэнергии в стране. Компания Calpine введет в эксплуатацию 620 МВт в два этапа в этом году, начиная с лета, а оставшиеся 60 МВт откроет в 2025 году.



Аккумуляторные проекты мощностью в сотни мегаватт становятся все более распространенными. Такие крупные системы уже существуют или находятся в стадии разработки в Калифорнии, Флориде, Австралии, Великобритании и Китае.

