



Звезда TikTok будет ведущей мероприятия, посвященного 75-летию Израиля

Звезда TikTok Монтана Такер, которая задокументировала семейную поездку в Освенцим в прошлом году для миллионов своих подписчиков, будет вести мероприятие в израильском посольстве в Вашингтоне, посвященном 75-летию Израиля.



30-летняя актриса и певица наиболее известна своими короткими танцевальными видео, в которых часто участвуют знаменитости. У нее более 9 миллионов подписчиков в TikTok и около 3 миллионов подписчиков в Instagram.



Выбор Такер в роли ведущей мероприятия в посольстве Израиля, которое состоится во вторник в Национальном строительном музее в Вашингтоне, округ Колумбия, связано с тем, что звезда создает репутацию еврейского контента.



В июне прошлого года Такер и ее мать посетили бывший нацистский лагерь смерти, который сейчас является музеем и мемориалом в Освенциме в Польша. Прабабушка Такер и другие родственники были убиты здесь во время Холокоста.



Такер показала серию коротких видеороликов о поездке, которые она назвала “Как: никогда не забывать” и собрала их в 23-минутный видеоролик на YouTube в январе, в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста.



