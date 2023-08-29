



В Уганде мужчине грозит смертная казнь за гомосексуализм

Жителя Уганды впервые в истории страны судят за гомосексуализм. 20-летнему мужчине грозит смертная казнь, пишет агентство Reuters.



В тексте обвинения говорится о "гомосексуализме при отягчающих обстоятельствах". Подсудимый якобы совершил незаконный половой акт с 41-летним мужчиной. Какие действия считаются "обременительными" — не уточняется.



По угандийскому закону против ЛГБТ, "отягчающими" считают повторные преступления, однополый секс, из-за которого передалась смертельная болезнь, однополые отношения с несовершеннолетним или пожилым лицом, или человеком, имеющим инвалидность.



"Поскольку это преступление, которое карается смертной казнью, обвинение было зачитано и разъяснено ему в магистратском суде 18 августа. Он был отправлен под стражу", — сказала спикер офиса прокуратуры Жаклин Окуи.



Адвокат подсудимого Джастин Балия назвала закон против ЛГБТ неконституционным. По ее словам, кроме ее клиента, по этому закону обвиняют еще четырех человек. Она отказалась комментировать детали дела.



