



В Израиле обнаружено самое древнее серийное производство оружия

В Израиле обнаружено самое раннее серийное производство оружия, которому более 7000 лет.



Находки свидетельствуют о массовом производстве камней для пращей в Южном Леванте, относящемся к периоду раннего энеолита (ок. 5800-4500 гг. до н.э.).



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Все они практически идентичны, изготовлены из твердого известняка и имеют одинаковые размеры: средняя длина 52 мм, ширина около 321 мм, средняя масса 60 г.



"Камни, предназначенные для метания из пращи, сглажены, имеют специфическую аэродинамическую форму, позволяющую точно и эффективно метать их", - поясняют археологи. "Подобные камни для пращи были найдены и в других местах страны, в основном от долины Хула и Галилеи на севере до северного Шарона, но впервые они были обнаружены при раскопках в таком большом количестве".

