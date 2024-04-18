



В африканском городке из заповедника сбежал бегемот

В пригороде Кейптауна, городка Грасси-парк, из зоопарка удрал бегемот. Зверюга бродила по улицам около полуночи, заставив горожан изрядно понервничать в домах.



Ашраф Шварц, житель городка, рассказал, что полиция преследовала бегемота во дворе дома его семьи.



“Моя 74-летняя мама, очень напуганная, наблюдала из дома, как бегемот подошел прямо к нашей двери. Полиция была снаружи”, — рассказал он Independent Online . “Затем он развернулся и побежал по дороге, но перед этим сломал мою стену, перепрыгнув через нее. Бегемоты — опасные животные, и они могли кого-то убить. Для нашей безопасности заповеднику придется поставить более прочное ограждение”.



Причины побега бегемота предположительно связаны с тем, что в заповеднике появился более доминантный самец.



Департамент дикой природы SPCA мыса Доброй Надежды сообщил, что полиции и рейнджерам Кемика удалось загнать бегемота обратно в заповедник. О травмах людей или бегемотов не сообщалось.

