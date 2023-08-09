



"Украинский" клип Imagine Dragons получил номинацию на MTV Music Video Awards

Снятый в Украине клип группы Imagine Dragons на песню "Crushed" получило номинацию на престижную музыкальную премию MTV Music Video Awards. Клип, в котором снялся 14-летний парень из Николаевщины, может стать лауреатом в категории "Видео для добра".

Созданный в Украине ролик Imagine Dragons попал в список номинантов, составленных по категории "Видео для добра", на официальном сайте MTV. В этой же категории конкурируют клипы таких артистов, как Деми Ловато, Алиши Киз, Bad Bunny, Maluma и Дав Камерон.

Кроме того, были объявлены клипы, вошедшие в номинацию на награду за "Видео года". Среди них: работа Тани Муиньо для Doja Cat, популярный клип "Flowers" Майли Сайрус, а также видео от Ники Минаж, Сэма Смита, Оливии Родриго и SZA.

Клип Imagine Dragons не только отличается художественным исполнением, но и несет с собой особый смысл. В видеоролике участвовал подросток из Украины, чей дом был разрушен оккупантами. Номинация на MTV Music Video Awards подтверждает значимость и влияние этой истории на мировую музыкальную сцену.







Напомним, в мае 2023 года Imagine Dragons выпустили клип с юным украинцем, снятый на линии фронта. Видео с 14-летним мальчиком снимали на Николаевщине.

Впоследствии подросток, ставший звездой после съемок в клипе, рассказал, что сначала он не хотел принимать предложение от группы. Впрочем, впоследствии парень передумал. Подросток захотел, чтобы о его беде узнали люди. Оккупанты разрушили дом мальчика, а село, где он живет, сильно пострадало от обстрелов.



