



Украинские беженцы получат собственный городок в Бельгии

В Бельгии намерены построить городок для украинских беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

По данным The Mayor, об этом объявили власти Гента.

Строительство, как ожидается, стартует уже в сентябре. Первые жители смогут заселиться в городке в начале 2023 года.

Ожидается, что беженцы обретут дома в поле на окраине Гента. По планам, население городка будет насчитывать около 600 человек. Будет построено порядка 200 квартир.