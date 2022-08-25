Украинские беженцы получат собственный городок в Бельгии
В Бельгии намерены построить городок для украинских беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.
По данным The Mayor, об этом объявили власти Гента.
Строительство, как ожидается, стартует уже в сентябре. Первые жители смогут заселиться в городке в начале 2023 года.
Ожидается, что беженцы обретут дома в поле на окраине Гента. По планам, население городка будет насчитывать около 600 человек. Будет построено порядка 200 квартир.
Строительство профинансирует фламандское правительство. По словам министра жилищного строительства Бельгии Матиаса Дипендале, Фландрия уделяет большое внимания качеству жилья. Он также объяснил, что этот проект будет способствовать снижению дополнительной нагрузки на рынок жилья.