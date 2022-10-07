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Суд между Twitter и Маском отложен
07.10.2022 08:02 Алина Груднева

Суд между Twitter и Маском отложен

Судья отложил судебный процесс между Twitter и Илоном Маском, дав миллиардеру больше времени на то, чтобы закрыть свою сделку на 44 миллиарда долларов по покупке компании.

 
Об этом сообщает Associated Press.
 
Глава Канцлерского суда штата Делавэр Кэтлин Сент-Джуд Маккормик заявила, что у Маска есть время до 28 октября, чтобы закрыть сделку. 
 
Судебный процесс был назначен на 17 октября, а теперь, после решения судьи, стартует в ноябре, если Маск не выполнит требование. 
 

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