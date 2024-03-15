



СМИ: Ани Лорак решила официально стать россиянкой

Певица Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения артистки.



Сообщается, что Лорак подала документы еще в феврале. Сама певица пока что не комментировала эту информацию.



В частности, по информации некоторых средств массовой информации, артистка, молчащая о полномасштабной войне в своей стране, готовилась к этому с осени 2022 года.



При этом Лорак остается народной артисткой Украины, поскольку депутаты не приняли законы, которые могли бы лишить ее этого статуса. Однако в октябре 2022 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против уроженки Черновицкой области Каролины Куек.



Ранее Ани Лорак, молчащая о полномасштабной войне на территории Украины, жаловалась российским пропагандистам на волну хейта от соотечественников.