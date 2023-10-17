



Смачное проклятие знаменитой певицы защитницам ХАМАСа



Популярная израильская певица певица Наркис поделилась сегодня на своей странице в Instagram видеороликом, в котором она на английском языке обращается к женщинам всего мира, говоря при этом: "Меня зовут Наркис, я певица из Израиля, и я просто хотела сказать кое-что всем женщинам мира".



Она добавила: "Если вы женщина и по какой-то причине поддерживаете ХАМАС/Даеш, если вы поддерживаете изнасилование женщин, если вы поддерживаете изнасилование женщин предметами и сжигание младенцев на глазах их матерей, то позвольте мне сказать вам кое-что, вы не женщина, вы просто - сучья плоть".