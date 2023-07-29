



"Скинь трусы": певец задержан за то, что остался без штанов на сцене

Полиция города Шицзячжуан в китайской провинции Хэбэй арестовала фронтмена группы Violent Champagne за то, что во время выступления тот скинул с себя штаны.



По данным CNN, это случилось на рок-фестивале Rock Home Town.



По данным местного бюро культуры, певец по фамилии Дин задержан полицией за "нанесение ущерба общественной морали". В свою очередь, организатора шоу оштрафовали на 28 тысяч долларов и запретили ему проводить концерты.



В китайских соцсетях показали видео, на котором фронтмен группы Violent Champagne сбрасывает штаны. Зрители ему кричат: "скинь трусы". Музыкант все же не решился на такой отчаянный шаг.





Скриншот видео из китайских соцсетей / CNN



Культурное бюро Шицзячжуана объявило, что намерено усилить "надзор за выступлениями" после этого инцидента.



"Мы надеемся, что исполнители и персонал будут соблюдать законы и правила, укреплять мораль и обеспечивать здоровое и позитивное развлечение для публики", — сказано в заявлении.