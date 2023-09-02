



Швейцарский университет ищет профессора иудаистики, но не еврея

Государственный университет в Швейцарии ищет нового профессора иудаистики, и одно требование к объявлению о вакансии привлекло пристальное внимание местных евреев – все претенденты на эту должность должны быть католиками.



В настоящее время открыта вакансия профессора иудаистики и теологии на богословском факультете Люцернского университета. Несмотря на то, что университет является государственным, академический факультет официально связан с католической церковью, которая запрещает профессорам-некатоликам преподавать “доктринальные” курсы, такие как философия, литургия, Священные Писания, католическое богословие и фундаментальное богословие. Это включает в себя преподавание нехристианских религий, таких как иудаизм. Профессора-некатолики могут преподавать только в качестве приглашенных лекторов.



Согласно объявлению о вакансии, профессор иудаистики и теологии будет отвечать за преподавание и исследования, связанные с иудаикой, а также руководить Институтом еврейско-христианских исследований.



Маргит Васмайер-Зайлер, декан богословского факультета Люцерна, рассказала швейцарскому изданию Zentral Plus, что заявка включает ограничения Католической церкви “по соображениям справедливости и прозрачности”. Несмотря на то, что теологический факультет фактически запрещает евреям наниматься на должность иудаиста, она считает важным, что факультет стремится преподавать этот предмет.