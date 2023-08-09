



Секреты и грехи мужчин: Меган Фокс анонсировала неожиданную книгу стихов

Голливудская звезда Меган Фокс написала несколько стихотворений и пообещала раскрыть "секреты" и "грехи" мужчин в своей первой опубликованной книге под названием "Красивые мальчики ядовиты". В анонсе сборника стихов звезда выразила надежду, что сможет вдохновить других людей "вернуть свое счастье и индивидуальность", рассказав о скрытых проблемах, которые наносят урон их жизни.



Поделившись в Instagram фотографией розово-белой обложки книги, на которой изображен рот с проколотой губой, кусающий змею, она просто написала: "Я написала книгу". На втором слайде своего поста она рассказала об этом гораздо подробнее: "Эти стихи были написаны в попытке избавиться от болезни, которая поселилась во мне из-за моего молчания".



“Моя свобода живет на этих страницах, и я надеюсь, что мои слова вдохновят других людей вернуть свое счастье и идентичность. Мой голос, осветит, что было похоронено, но не забыто во тьме", – добавила она.” Я всю жизнь хранила секреты мужчин, мое тело болит от тяжести их грехов”.



Книга объемом 192 страницы будет выпущена 7 ноября в издательстве Gallery Books. Издательство обещает, что поэтический сборник продемонстрирует "злой юмор" 37-летней писательницы в "душераздирающей и мрачной коллекции стихов". В тизере к книге говорится: "В более чем семидесяти стихотворениях Фокс описывает все способы, которыми мы подгоняем себя под форму тех, кого любим, даже если это ведет к потере себя".



“Книга "Красивые мальчики ядовиты" – это мощный дебют одной из самых известных женщин нашего времени. Переверните страницу, откусите яблоко и впивайтесь зубами в самую восхитительно убедительную и затягивающую книгу, которую вы будете читать весь год", – приглашает издательство.