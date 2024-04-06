



Родители Кейт Миддлтон обанкротились

Родители принцессы Уэльской Кэтрин обанкротились и должны кредиторам почти 500 тысяч долларов.



Об этом британским таблоидам сообщил источник, связанный с семьей Кейт Миддлтон.



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По его словам, бизнес, приносящий доход родителям Кейт с 1987 года, развалился. Родственники не хотят просить помощи у Миддлтон.



"Они не хотят, чтобы их дети волновались. Кэтрин всегда была близка со своими родителями -они постоянно на связи. Но сейчас любые разговоры о бизнесе моментально пресекаются, потому что Кейт нужно сосредоточиться на своем здоровье", - отметил один из источников.