



Раз Рахав – легенда израильской кулинарии на фестивале в Эйлате

За семь лет шеф-повар Раз Рахав стал одним из самых популярных людей в кулинарном мире, а в возрасте 31 года за ним стоит целая индустрия. Его знаменитый ресторан OCD получил признание за рубежом, винный бар «Тирце» учит людей терпению и вежливости и отменяет само понятие чаевых, а «Игры шеф-поваров» пригласили его в судейскую коллегию.



Кто же такой Раз Рахав? Об этом он рассказал корреспонденту «Исраэль а-Йом» Иле Альперт.



«Мне не нравится еда, которую я готовил в начале своей карьеры», — говорит Рахав. «Для меня, как шеф-повара было важно сочетание традиции, вкуса и вида блюда. Сегодня то, как блюдо выглядит, для меня на последнем месте. Я твердо верю, что то, что не воспринимается путем слепой дегустации, недостаточно хорошо. Когда вы достигли того, что блюдо по-настоящему вкусное, тогда уже можно сделать его и красивым.



Три раза в год Раз меняет все меню своего ресторана, всегда проверяет нет ли у посетителей аллергии, как они относятся к чесноку или кинзе. Потому что для него главное – клиент, которому должно быть вкусно и комфортно. Блюда его ресторана и нового винного бара не похожи ни на что, так что специалистом порой трудно понять, откуда берет начало его поварское искусство. Его осыпают похвалами и возлагают на голову награды. В феврале прошлого года его ресторан OCD занял третье место в списке Best 50, рейтинге ресторанов британского журнала «Restaurant» и San Pellegrino. Рахав говорит, что выигрыш — это приятно, это захватывает его на несколько дней, может быть, на неделю, но на самом деле это неинтересно, и что причина, по которой он является израильским шеф-поваром с наибольшим количеством титулов, заключается в том, что он работает в то время, когда международные гиды стали появляться в стране.



Так что не удивительно, что Раз Рахав является желанным гостем для любого кулинарного фестиваля, потому что настоящие гурманы не могут пропустить такой возможности.



В выходные, с 9-11 марта, в Эйлате, пройдет первый кулинарный Yum Festival. Фестиваль пройдет в нескольких гостиницах сети Isrotel. Гости фестиваля, которые выберут гостиницу Royal Beach Hotel Eilat, смогут насладиться особым меню от Раза Рахава.



Подробности о фестивале и заказ номеров на сайте Isrotel по ссылке https://www.isrotel.co.il/eventssale/culinary_yum или по телефону *5585



В преддверии фестиваля Раз поделился с читателями одним из своих особенных рецептов.



Ча-шу из ягненка

С сакэ, тыквой и розмарином. Из расчета на 6 человек.

Вам понадобится 1,2 кг пашины ягненка. Кулинарная нить. 2 кг крупной соли. Атлантическая соль. Черный перец. 4 веточки розмарина. 4 зубчика чеснока. 4 очищенных половинки лука-шалот. 4 стебля зеленого лука, крупно нарезанного. 1/3 стакана соевого соуса. Стакан сакэ. Стакан мирина (сладкое рисовое вино). ¾ стакана коричневого сахара. 400 грамм тыквы, нарезанной кубиками среднего размера.



Приготовление: очищаем пашину от лишнего жира (который виден), высушиваем, посыпаем крупной солью и оставляем на 2 часа. Затем смываем соль и хорошо высушиваем. Духовку необходимо разогреть до 140 градусов и одновременно разогреть чугунную сковороду. Затем на доске свернуть кусок в ширину и туго завязать кулинарной нитью. Обжарить рулет на сковородке со всех сторон до золотистого цвета. В кастрюле среднего размера нагрейте все остальные ингредиенты до кипения, помешивая. Перелейте жидкости в форму для запекания, которая может вместить мясо. Выпекать около двух часов, переворачивая кусок в жидкости каждые 20 минут. Перед подачей достаньте приготовленное мясо из холодильника и нарежьте ломтиками толщиной около 2 см. Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла и обжарьте каждый кусочек. Подавать с соусом, в котором готовили.



Подробнее историю Раза Рахава можно прочитать на иврите по ССЫЛКЕ

