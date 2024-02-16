



Принц Гарри и Меган Маркл сменили фамилию своим детям

Принц Гарри и Меган Маркл поменяли своим детям фамилию.



По данным британских таблоидов, теперь Арчи и Лилибет носят фамилию Сассекс вместо Маунтбеттен-Виндзор.



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Таким образом, Гарри и Меган решили объединить семью со всеми бизнес-проектами. Также они запустили новый сайт Sussex.com.



"Они будут иметь серьезные проблемы с использованием Sussex. Это королевский титул, и если в этом есть намек на коммерческость, он будет закрыт. Это просто потрясающе, они не видят, насколько это глупо", - считают эксперты.

