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Принц Гарри и Меган Маркл сменили фамилию своим детям
16.02.2024 00:30 Алина Груднева

Принц Гарри и Меган Маркл сменили фамилию своим детям

Принц Гарри и Меган Маркл поменяли своим детям фамилию.

По данным британских таблоидов, теперь Арчи и Лилибет носят фамилию Сассекс вместо Маунтбеттен-Виндзор. 

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Таким образом, Гарри и Меган решили объединить семью со всеми бизнес-проектами. Также они запустили новый сайт Sussex.com.

"Они будут иметь серьезные проблемы с использованием Sussex. Это королевский титул, и если в этом есть намек на коммерческость, он будет закрыт. Это просто потрясающе, они не видят, насколько это глупо", - считают эксперты.
 

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