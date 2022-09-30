Погода в Израиле: до субботы будет жарче обычного
В пятницу после того, как утренняя облачность рассеется на побережье и в низинах, снова будет небольшое повышение температуры, в основном в горах и во внутренних районах страны, и до субботы будет жарче обычного.
Очень жарко будет на Мертвом море и Араве. С полудня в прибрежной зоне будут дуть сильные северные ветры.
Высота волн в Средиземном море будет от 50 до 120 сантиметров, а море будет неспокойным. Температура воды ожидается 28 градусов.
Прогноз температуры:
Иерусалим 21-32,
Тель-Авив 22-30,
Хайфа 24-28,
Беэр-Шева 21. -34,
Цфат 23-30,
Кацрин 22-35,
Тверия 22-39,
Нацерет 22-32,
Афула 21-35,
Бейт-Шан 22-39,
Лод 21-33,
Ашдод 22-30,
Эйн-Геди 29-37,
Мицпе Рамон 22-30,
Эйлат 27-38