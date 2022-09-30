



Погода в Израиле: до субботы будет жарче обычного

В пятницу после того, как утренняя облачность рассеется на побережье и в низинах, снова будет небольшое повышение температуры, в основном в горах и во внутренних районах страны, и до субботы будет жарче обычного.



Очень жарко будет на Мертвом море и Араве. С полудня в прибрежной зоне будут дуть сильные северные ветры.



Высота волн в Средиземном море будет от 50 до 120 сантиметров, а море будет неспокойным. Температура воды ожидается 28 градусов.



Прогноз температуры:

Иерусалим 21-32,

Тель-Авив 22-30,

Хайфа 24-28,

Беэр-Шева 21. -34,

Цфат 23-30,

Кацрин 22-35,

Тверия 22-39,

Нацерет 22-32,

Афула 21-35,

Бейт-Шан 22-39,

Лод 21-33,

Ашдод 22-30,

Эйн-Геди 29-37,

Мицпе Рамон 22-30,

Эйлат 27-38