



Партийный план не помог: количество браков в Китае упало до рекордного уровня

За последнее десятилетие в Китае постоянно сокращается число граждан, официально узаконивших свои отношения. По итогам прошлого года количество браков в КНР уменьшилось до 6,8 миллионов. Как пишет The Guardian, этот показатель является самым низким с начала ведения соответствующей статистики в стране в 1986 году.



По сравнению с 2021 годом количество пар, которые поженились в прошлом году, уменьшилось на 800 000. Пиковый показатель в Китае был зафиксирован в 2013 году – тогда брак заключили почти 13,5 миллионов пар. В период с 2010 по 2020 годы средний возраст женщин, впервые вышедших замуж, увеличился с 24 до 29 лет. Это произошло вопреки политике властей КНР, нацеленной на поощрение вступления в брак в более раннем возрасте, чтобы повысить рождаемость.



Компартия КНР считает "крепкие и многочисленные браки" основой повышения уровня рождаемости. В ряде местных провинция в качестве поощрения молодоженам даже предлагают оплачиваемый отпуск до 30 дней.



Кроме тенденции к снижению числа браков Китай страдает и от резкого спада рождаемости. Обеспокоенные ситуацией местные чиновники выдвинули более рекомендации, которые могли бы поспособствовать повышению рождаемости, среди которых – выплата субсидий семьям на первого ребенка (в настоящее время в КНР его дают на второго и третьего ребенка), расширение бесплатного образования, совершенствование программы лечения бесплодия и другие.