



Панин заочно арестован в Москве: что известно

Московский суд заочно арестовал бывшего путиниста, актера Алексея Панина, переехавшего в США из Испании после пьяного дебоша в Таллине.



По данным российских СМИ, ему вменяют оправдание терроризма.



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Прошлой весной в России открыли уголовное дело в отношении Панина. Причиной послужил пост актера о взрыве на Крымском мосту.



Позже он был объявлен в розыск. В РФ была проведена проверка Панина на призывы к терроризму и "дискредитацию" ВС РФ.