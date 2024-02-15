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Панин заочно арестован в Москве: что известно
15.02.2024 19:11 Алина Груднева

Панин заочно арестован в Москве: что известно

Московский суд заочно арестовал бывшего путиниста, актера Алексея Панина, переехавшего в США из Испании после пьяного дебоша в Таллине.

По данным российских СМИ, ему вменяют оправдание терроризма.

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Прошлой весной в России открыли уголовное дело в отношении Панина. Причиной послужил пост актера о взрыве на Крымском мосту. 

Позже он был объявлен в розыск. В РФ была проведена проверка Панина на призывы к терроризму и "дискредитацию" ВС РФ.

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