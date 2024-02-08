



Она стала первой принцессой, попавшей в Playboy

Ксения Флоренс Габриэла Софи Айрис - немецкая принцесса, прапрапрадедом которой был Фридрих Август III, последний король Саксонии - появилась полностью обнаженной на обложке журнала Playboy Германия.



Об этом пишет издание Page Six.



В мартовском выпуске 37-летняя немецкая принцесса позирует обнаженной, накинув белую простыню на половину тела. На других снимках она также позирует топлес, едва прикрывшись.

В интервью для немецкого Playboy Ксения рассказала, что хотела показать, что "каждая женщина прекрасна такой, какой она есть"."Вы не должны соответствовать трендам или делать операции на своем теле только для того, чтобы кому-то понравиться. У меня есть растяжки, и я с гордостью показываю их", - поделилась принцесса.