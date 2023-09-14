



Ненавистный номерной знак автомобиля принес американке 50 000 долларов

Жительница Балтимора рассказала представителям лотереи Мэриленда, что несколько лет назад она получила номерной знак с номером 91104 и попыталась его сменить, так как он ей не нравился, но в конечном итоге решила, что проще оставить его себе.



Женщина уверяет, что “номер следовал за ней”.



“Он продолжал появляться повсюду”, – рассказала она. “Я видела его в документах на работе, на номерах других автомобилей, по телевизору, везде”.



Так она решила проверить, является ли номер счастливым, купив билет на воскресный вечерний розыгрыш лотереи “Выбери 5” в ресторане Jack's Fine Food на Кенвуд-авеню в Балтиморе. После розыгрыша выяснилось, что она выиграла 50 000 долларов.



“Я просто начала плакать”, – вспоминала победительница. “Я действительно никогда не думала, что это возможно”.



Победительница сообщила, что выигрыш пойдет на оплату счетов и увеличение сбережений.