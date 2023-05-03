



Наследство Юдашкина: маме — дом в Израиле, дочке — квартиру в центре Москвы

2 мая ушел из жизни российский дизайнер Валентин Юдашкин. Причиной смерти стала онкология: еще в 2016 году медики обнаружили у него рак почки, пишут российские СМИ.

Казалось, что Валентин Юдашкин в последнее время стал чувствовать себя гораздо лучше. Летом 2022 года он посетил показ своей новой коллекции, затем стал регулярно ходить на дни рождения друзей, а недавно вместе с супругой съездил в Израиль.



Там он проводил время с мамой — Раисой Петровной, а также со своей давней подругой Аллой Пугачевой. Как оказалось, этот визит в Израиль стал для дизайнера прощальным. Утром 2 мая от его близких пришли трагичные новости — Валентин Абрамович скончался. Ему было всего 59 лет.



Своей семье Валентин Юдашкин оставил огромное наследство.



Свое главное детище — модный дом Valentin Yudashkin — дизайнер уже давно передал под управление единственной дочери Галины.



Сейчас возглавлять Valentin Yudashkin Галине Юдашкиной придется самостоятельно. Возможно, ради этого она даже вернется в Россию из ОАЭ, куда не так давно переехала с тремя детьми. Дочка дизайнера признается: концепция бренда меняться не будет из уважения к ее покойному отцу.



Кроме того, несколько лет назад Галина Юдашкина получила еще один роскошный подарок от папы: он переписал на нее квартиру площадью 150 квадратных метров в Брюсовом переулке. Недвижимость, расположенная в центре столицы, оценивается примерно в 120 млн рублей.



Особняк в подмосковном поселке Баковка на Минском шоссе вероятнее всего останется вдове. Дом выполнен в классическом стиле: колонны, статуи, хрустальные люстры, камины, мраморные полы, дорогая мебель, золотые канделябры на полках. В отдельных помещениях хранится коллекция живописи и антиквариата, которую Юдашкин собирал много лет. Он ей очень гордился, ведь все экспонаты в ней подлинные.



Дизайнер так же обеспечил жильем и свою маму. Он уже давно купил для Раисы Петровны дом в Израиле.



Однако у Валентина Юдашкина была недвижимость не только в России, но и за границей. В 2022 году он выставил на продажу пентхаус в Нью-Йорке, но удалось ли ему найти покупателя, так и не известно.



Американская квартира кутюрье площадью 230 квадратных метров расположена в элитном районе Верхний Ист-Сайд. Ее окна выходят на главную достопримечательность города — Центральный парк. Юдашкин купил американское жилье в 2008 году за 6 млн долларов, и за это время цена квартиры только возросла.



