Меган Маркл носит антистресс-патч, замедляющий работу мозга

В интернете появились снимки Меган Маркл в шерстяном пальто Max Mara и с антистрессовым патчем на левом запястье.



Любопытство пользователей вызывало даже не то, что актриса носит теплое пальто летом, а синий пластырь на ее руке.



Это не просто пластырь, а патч велнес-компании NuCalm, который, по словам производителя, обеспечивает чувство покоя.



