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Меган Маркл носит антистресс-патч, замедляющий работу мозга
16.08.2023 01:37 Евгения Маркова

Меган Маркл носит антистресс-патч, замедляющий работу мозга

В интернете появились снимки Меган Маркл в шерстяном пальто Max Mara и с антистрессовым патчем на левом запястье.

Любопытство пользователей вызывало даже не то, что актриса носит теплое пальто летом, а синий пластырь на ее руке.

Это не просто пластырь, а патч велнес-компании NuCalm, который, по словам производителя, обеспечивает чувство покоя.
 

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