



Кто заменит онкобольную принцессу Кэтрин на Уимблдон-2024

Появляется все больше сообщений о том, что онкобольная принцесса Уэльская Кэтрин не будет присутствовать в этом году на турнире Уимблдон-2024.



Как известно, с 2016 года она является Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.



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По данным Daily Mail, ее появление на вручении трофеев зависит от самочувствия и предписания врачей.



По словам источников, если она все же вынуждена будет пропустить церемонию, ее может заменить герцогиня Глостерская Биргитта. Решение должны принять 13 июля.