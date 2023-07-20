Новости » Life Style
Коровы спасают древнее городище в Англии от разрушения
20.07.2023 15:24 Алина Груднева

Коровы спасают древнее городище в Англии от разрушения

Стадо коров помогает сохранить построенный в V веке до нашей эры исторический форт Литл-Дауард-Хилл был в английской долине Уай в первозданном виде.

По данным Daily Mail, это место служило защитой выдающемуся военачальнику от англосаксонских воинов.

По словам ученых, древнее городище необходимо спасать от инвазивных видов и растительности, которую крайне сложно постоянно устранять. Защитниками фонд Woodland Trust решил сделать стадо умных коров.

Шесть рогатых помогут защищать форт и окружающую его территорию. Коров Декстера научили ассоциировать музыкальные ритмы с виртуальным забором. Это позволяет их удерживать на одной территории, не устанавливая реальное заграждение.

Скот помогает распространять семена через навоз, мягко перемещать почву без разрушения и устранять нежелательную растительность, чтобы это уникальное историческое место не заросло..

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы