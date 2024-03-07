



Галь Гадот родила четвертого ребенка: снова девочка

Галь Гадот и Ярон Версано теперь являются родителями четырех девочек - теперь у Альмы, Даниэлы и Майи появилась сестричка Ори.



“Добро пожаловать, моя сладкая девочка! Беременность не была легкой, но мы справились. Ты принесла так много света в нашу жизнь, оправдывая свое имя Ори, что на иврите означает “мой свет”. Наши сердца полны благодарности. Добро пожаловать в дом девочек. Папа тоже несомненно крутой” - написала Галь.

Пожелаем малышке всего самого лучшего!