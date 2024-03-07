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Галь Гадот родила четвертого ребенка: снова девочка
07.03.2024 10:19 MIGnews.com

Галь Гадот родила четвертого ребенка: снова девочка

Галь Гадот и Ярон Версано теперь являются родителями четырех девочек - теперь у Альмы, Даниэлы и Майи появилась сестричка Ори.

“Добро пожаловать, моя сладкая девочка! Беременность не была легкой, но мы справились. Ты принесла так много света в нашу жизнь, оправдывая свое имя Ори, что на иврите означает “мой свет”. Наши сердца полны благодарности. Добро пожаловать в дом девочек. Папа тоже несомненно крутой” - написала Галь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пожелаем малышке всего самого лучшего!
 

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