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Финляндия провела первые военные учения после вступления в НАТО
13.04.2023 18:24 Алина Груднева

Финляндия провела первые военные учения после вступления в НАТО

Финляндия провела первые после вступления в НАТО военные учения в Финском заливе.

По данным Yle, в них принимали участия береговой флот страны и два корабля Североатлантического Альянса.

Также в учениях участвовали немецкий фрегат "Мекленбург-Передняя Померания" и португальский корабль "Бартоломеу Диас".


По данным издания, перечисленные корабли входят в состав морских сил быстрого реагирования НАТО.
 

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