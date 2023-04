Финляндия провела первые военные учения после вступления в НАТО

Финляндия провела первые после вступления в НАТО военные учения в Финском заливе.



По данным Yle, в них принимали участия береговой флот страны и два корабля Североатлантического Альянса.



Также в учениях участвовали немецкий фрегат "Мекленбург-Передняя Померания" и португальский корабль "Бартоломеу Диас".

Welcome 🇫🇮to our group. #FinlandNATO MHC PURUNPÄÄ conducted excellent training with #SNMG1 in the Bay of Finland. #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/MpO0xbN4tW