



Филя “отработал” наказание, и его пустили на ТВ

Флипп Киркоров опустившийся до “турне по Донбассу” появился на НТВ - милостливо пустили в жюри шоу “Маска”. Там до последнего держали интригу с судейским составом. Все, видимо, ждали, как Филя грехи замаливать будет. Ведь был же бессменным председателем судейской коллегии. А вот бес попутал, “зашел не в ту дверь”, так перед ним все двери и закрыли.



На этот раз Киркоров был вовсе не голым, а очень даже одетым в смокинге и черном парике. На площадке со всеми дружил. Валерию из объятий не выпускал. Со всеми шутил и пытался даже заниматься самоиронией. В общем, очень старался.



Что касается поездки на Донбасс, то что там уже вспоминать. Однако ж и там умудрился напортачить. Вот, что написали местные паблики.





Заканчивая боевое искупительное турне, “голый король” спел “Зайка моя” и - “В Москву! В Москву!” Ну , а там, как мы уже и сказали - помиловали.

