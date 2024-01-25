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Беременный трансгендерный мужчина станет и мамой и папой ребенка
25.01.2024 03:30 Аркадий Бочаровский

Беременный трансгендерный мужчина станет и мамой и папой ребенка

В Италии медики приостановили гормональную терапию трансгендерному мужчине, известному СМИ как Марко, когда выяснилось, что он был на пятом месяце беременности до гистерэктомии. 

Пациент находился в процессе перехода и уже перенес мастэктомию. Однако обнаружение беременности привело к немедленному прекращению терапии.
"Если не прервать терапию немедленно, это может привести к последствиям", предупредила эндокринолог Джулия Сенофонте. 

Врачи подчеркнули редкость случая и отметили, что это новый вызов в сфере гендерной медицины в Италии. 

Не менее интересный момент этой истории заключается в том,что в случае успешной беременности, согласно закону, Марко станет биологической матерью и он же будет законным отцом, учитывая его мужское имя в документах.

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