



Бейонсе после 4-летней паузы выступила в Дубае в платье от украинского дизайнера

Американская певица Бейонсе впервые после четырехлетней паузы вышла на сцену. Она выступила на презентации гостиничного комплекса Atlantis The Royal в Дубае. За это выступление на частном мероприятии Бейонсе получила гонорар 24 миллиона долларов. На концерт нельзя было приобрести билеты, вход был доступен только по приглашениям.



Это было первое выступление звезды с 2018 года. За вечер исполнительница продемонстрировала несколько эффектных образов, среди которых были наряды от украинского бренда FROLOV.

Знаменитость выбрала кутюрное розовое мини-платье Firework с фирменным дизайном в виде кристалла. Также образ дополняли оперные полупрозрачные перчатки, сексуальные леггинсы и украшения ювелирного бренда Messika.Среди других сценических костюмов Бейонсе были – красное корсетное платье ливанского бренда Nicolas Jebran и желтый наряд с экстравагантными перьями и ангельскими крыльями Atelier Zuhra.