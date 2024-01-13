



Археологи обнаружили в лесах Амазонки затерянные города, которым более 2000 лет

Археологи обнаружили в тропических лесах Амазонки скопление затерянных городов, в которых более 2000 лет назад проживало не менее 10 000 фермеров. Серия земляных курганов и засыпанных дорог в Эквадоре была впервые замечена более двух десятилетий назад археологом Стефеном Ростейном. Но тогда "я не был уверен, как все это сочетается", - сказал Ростейн, один из исследователей, сообщивших об этой находке в журнале Science. Недавнее картографирование с помощью лазерных датчиков показало, что эти места были частью густой сети поселений и дорог, расположенных в лесистых предгорьях Анд, которая существовала около 1 000 лет.



"Это была затерянная долина городов", - говорит Ростейн, который руководит исследованиями в Национальном центре научных исследований Франции. "Это невероятно". Поселения были заняты народом упано в период между 500 годом до нашей эры и 300-600 годами нашей эры - примерно в то же время, что и Римская империя в Европе, установили исследователи. Жилые и ритуальные здания, возведенные на более чем 6 000 земляных курганов, были окружены сельскохозяйственными полями с дренажными каналами. Самые большие дороги были шириной 10 метров и тянулись на 10-20 километров.



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По словам археолога Антуана Дорисона, соавтора исследования из того же французского института, в этом месте проживало не менее 10 000 человек, а в период расцвета, возможно, и 15 000 или 30 000. Это сопоставимо с предполагаемым населением Лондона римской эпохи, тогдашнего крупнейшего города Британии. "Это свидетельствует об очень плотном заселении и чрезвычайно развитом обществе", - говорит археолог из Университета Флориды Майкл Хекенбергер, который не принимал участия в исследовании.



"Для данного региона это действительно уникальная находка с точки зрения раннего периода". Хосе Ириарте, археолог из Эксетерского университета, говорит, что для строительства дорог и тысяч земляных насыпей потребовалась бы сложная система организованного труда.



"Инки и майя строили из камня, но у людей в Амазонии обычно не было камня для строительства. Это огромный труд", - говорит Ириарте, который не принимал участия в исследовании.



Амазонка часто воспринимается как "нетронутая дикая местность, где живут лишь небольшие группы людей". Но недавние открытия показали нам, насколько сложнее на самом деле было прошлое", - сказал он.

