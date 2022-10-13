Новости » Здоровье
В Гонконге одобрили "детскую" версию вакцины от СOVID
13.10.2022 04:45 Ольга Белозерова

В Гонконге одобрили "детскую" версию вакцины от СOVID

Гонконг одобрил "детскую" версию вакцины BioNTech от коронавируса для младенцев и детей в возрасте до пяти лет.

Правительство заявило, что обсуждает с производителем вакцины сроки, когда вакцина будет доступна, сообщает Straits Times.

Кроме этого, власти Гонконга рассказали, что каждый укол содержит одну десятую дозы для взрослых, что снижает вероятность побочных эффектов у детей. 

В августе Гонконг одобрил использование китайских прививок Sinovac для детей от 6 месяцев и старше.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы